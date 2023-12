L’augurio di Ivan Maffeis "Accogliamo il messaggio di luce che viene dal Natale"

"In cattedrale i nostri scout hanno portato una lampada che brilla giorno e notte davanti alla Grotta della Natività. È un segno molto semplice, ma che parla al cuore di tutti. È un tempo in cui le Tenebre non mancano, non manca la Notte, non mancano i momenti e i motivi di Buio. Ci sentiamo uniti a quella terra di Gesù che sta diventando il luogo-simbolo di tanti conflitti, di tante guerre, di tante violenze. Siamo consapevoli di non poter dare chissà quale contributo alla pace. Allo stesso tempo, siamo altrettanto consapevoli che, a volte, è la nostra vita, i nostri no, le nostre relazioni giocate male ad aumentare il Buio". Così l’arcivescovo Ivan Maffeis nel videomessaggio augurale natalizio alla comunità cristiana di Perugia-Città della Pieve, registrato dai media diocesani, in Arcivescovado, ieri a margine del tradizionale incontro dello scambio degli auguri con sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi, direttori e collaboratori di Uffici e Servizi di Curia, a cui ha partecipato anche l’arcivescovo emerito, il cardinale Gualtiero Bassetti. "Dal Natale ci arriva un messaggio di Luce – ha proseguito Maffeis –, che può essere come una fiammella, come un bambino. Accoglierlo, lasciare che cresca, dare la nostra disponibilità, contribuisce davvero a far crescere la Luce. Noi cristiani celebriamo in Gesù, in questo bambino, la Luce che illumina ogni uomo. L’incontro in arcivescovado è stato allietato da alcuni elementi della Corale Laurenziana della Cattedrale di San Lorenzo ed introdotto dal vicario generale, don Simone Sorbaioli, che ha tracciato un breve bilancio delle attività pastorali svolte nell’anno che sta per concludersi.