L’attività della Corte dei Conti. Risarcimenti per 31 milioni. I rischi delle nuove riforme

Oltre 31 milioni di euro di risarcimenti disposti nel 2023. Sequestri conservativi per quasi 3,2 milioni di euro. A fronte di 61 sentenze depositate e 60 procedimenti definiti. Sono alcuni dei dati contabili della Corte dei conti dell’Umbria che il presidente della sezione, Pier Carlo Floreani, ha elencato nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Al di là dei casi specifici determinati nel 2023, il presidente ha posto l’accento su alcune riforme che, sostiene, presentano dei rischi. Come la revisione del contratto di appalto pubblico. "La tendenza del legislatore di evitare la cosiddetta burocrazia difensiva e di arginare la paura della firma ha trovato una manifestazione normativa diretta anche in altri due interventi, che toccano e limitano i poteri e le competenze del giudice contabile" sostiene il presidente. Quindi la proroga di un anno del cosiddetto "scudo erariale" e l’esclusione "per la Corte dei conti del controllo concomitante in ordine a specifici progetti, in particolare afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Queste scelte, sottolinea ancora Floreani, "implicano, da un lato, la proroga del regime di esclusione della responsabilità per colpa grave commissiva dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica; dall’altro, l’esclusione dei piani, programmi e progetti finanziati dal Pnrr e dal piano nazionale per gli investimenti complementari dal controllo concomitante della Corte". Quindi, citando l’Associazione dei magistrati contabili, sottolinea "che non sono in gioco le funzioni della magistratura contabile, ma la tutela dei cittadini. In particolare, la conferma dello scudo erariale - in assenza sia del contesto di emergenza pandemica, presupposto dal quale ha tratto origine, sia di quello di fragilità economica successiva a quella sanitaria, in costanza del quale era stato prorogato fino al 30 giugno 2023 - impedisce di perseguire i responsabili dei danni erariali e di recuperare le risorse distratte, con l’effetto che il relativo pregiudizio erariale resta a carico dell’intera collettività. Allo stesso tempo, l’Associazione ha sottolineato come l’abolizione del controllo concomitante, sulle attività specificatamente volte al rilancio dell’economia, indebolisca i presidi di legalità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa".