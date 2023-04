L’attacco dei 5Stelle: "Sul terremoto servono fatti, date e numeri"

UMBERTIDE – "I cittadini esigono fatti, date, numeri: basta chiacchiere e parate di politicanti, si dica con chiarezza quali sono i provvedimenti, i protocolli, le date di pubblicazione ed i termini di efficacia". Parole dure del candidato sindaco dei Movimento 5 Stelle Giampaolo Conti (nella foto) sulla gestione del post- terremoto. Conti ricorda il senso di responsabilità con cui l’M5S ha votato in consiglio i provvedimenti di "somma urgenza e relativi fondi. Ma – dichiara – a fronte di proclami senza alcuna formalizzazione dei provvedimenti, diciamo che siamo stufi di propaganda e comparsate sulla stampa, poiché ad oggi risulta che nessun atto relativo allo stato di emergenza sia stato formalizzato". La preoccupazione per l’M5S riguarda sopratutto i fondi Cas e relative somme per i contributi agli affitti, preferiti alle ’casette’ dagli sfollati, "per i quali nessun atto è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale".

Pa.Ip.