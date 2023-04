Latini sacrificato sull’altare della Regione

"Come noi abbiamo fatto una scelta d’amore per il centrodestra unito (per il candidato sindaco a Terni, ndr) sono convinto che sul nome di Donatella Tesei non ci sarà alcun tipo di problema". Cosi’ Matteo Salvini ha di fatto lanciato la ricandidatura dell’attuale presidente della Regione Umbria. Il segretario della Lega ha partecipato mercoledì sera a un’iniziativa elettorale a Terni, con accanto l’attuale governatrice. Salvini ha parlato di "orgoglio per lavoro di Tesei e della sua squadra in Regione dopo decenni di inchieste e di problemi della sinistra". "Sono convinto che questi mesi (quelli che mancano per le regionali - ndr) saranno riempiti di contenuti e non di polemiche– ha detto ancora Salvini – A Terni abbiamo fatto una scelta d’amore per la città e di responsabilità per il centrodestra unito". La coalizione come noto ha scelto candidato sindaco Orlando Masselli, di Fratelli d’Italia, al posto dell’uscente Leonardo Latini, del Carroccio, che si era detto disponibile a un secondo mandato. "Non abbiamo voluto impuntarci - sottolinea Salvini - e sono orgoglioso del lavoro fatto in questi cinque anni dopo i disastri della sinistra che aveva lasciato debiti e una città ferma". "Non ho dubbi sulla scelta fatta", aggiunge ancora.

E a quanto pare anche il sindaco Leonardo Latini, con la campagna elettorale ormai decollata, sembra aver ingoiato il boccone amaro. Ci sarà anche lui, domani alle 18 in piazza Tacito, a sostegno del candidato Masselli. Oltre a Latini interverranno la governatrice Tesei e il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.