L’associazione Priori saluta l’Accademia Oggi festa con i titolari

L’associazione Priori questa mattina ha organizzato una festa per salutare i titolari dell’Accademia, che hanno deciso di chiudera l’attività. Una festa con l’amaro in bocca, nonostante i dolci e le bontà sfornate nel corso degli anni dai maestri pasticceri di via dei Priori. "Come molti di voi già sanno – scrive la presidente dell’assocazione Priori Antonietta Taticchi - questi nostri amici Gualtiero, Angelo, Vincenzo e Francesco, domani chiuderanno bottega. Oggi li salutiamo e con loro anche i nuovi arrivati del Turan, che rilevano il locale".