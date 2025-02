L’associazione cresce e mette in agenda anche il carnevale

"A neanche un mese e mezzo dall’inizio dell’anno la nostra associazione ha già incassato 200 iscrizioni fra rinnovi e nuovi iscritti". Così il presidente Francesco Berardi. Che annuncia: "Tra poco usciremo con il programma delle attività, in particolare quelle per il parco Sant’Anna, con il carnevale di quartiere. Chi vuole iscriversi o rinnovare può farlo presso la nostra sede in via dei Filosofi 33/b, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 19. Per i soli rinnovi euro 10 con bonifico al seguente IBAN IT08N0359901899050188553184".