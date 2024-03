L’assessore Merli conferma: mi ricandido

L’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Merli (Lega) annuncia ufficialmente la sua ricandidatura. Non che sia mai stata in dubbio, ma ieri pomeriggio ha pubblicato un post sui social, per confermare che il 9 e 10 giugno correrà per un posto in Consiglio comunale. "Come assessore ma, soprattutto come uomo innamorato della mia città – scrive –, rimetto a voi l’analisi di quanto fatto in questi 5 lunghi appassionati, intensi ma, anche complicati anni da amministratore comunale. Un lungo percorso privilegiato, che ci ha visti crescere, come squadra, come centrodestra e come città, un percorso che naturalmente sfocia nel mio massimo sostegno alla nostra candidata: Margherita Scoccia, la scelta più giusta per un capoluogo bisognoso di competenza e continuità. Il mio risultato – scrive ancora – sarà frutto dell’espressione di voi cittadini, rassicurandovi che per la nostra città non smetterò mai di lavorare, di correre e lottare". La Lega nel 2019 risultò essere il primo partito di centrodestra con il 15,05% (12.813 voti) e sei consiglieri, oltre duemila voti sopra FdI che raccolse 10.801 preferenze (12,68%) e cinque consiglieri.