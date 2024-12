L’assessore Meloni in visita al Gruppo Grifo

PERUGIA – In occasione del Consiglio di amministrazione di fine anno il Gruppo Grifo Agroalimentare ha ricevuto la visita di Simona Meloni nella sua prima uscita ufficiale da assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione, accolta dal presidente della cooperativa umbra Carlo Catanossi. Un’occasione, per il Gruppo Grifo, per tirare le somme dell’anno che sta volgendo al termine e guardare il futuro, presentando i progetti e il budget relativo. "È stato un immenso piacere ricevere l’assessore presso la nostra azienda – ha commentato il presidente Catanossi –. Ne è discesa una piacevole chiacchierata circa la realtà del Gruppo Grifo Agroalimentare, del mercato e della situazione economica attuale nella quale l’assessore ha espresso la vicinanza al mondo agricolo e della zootecnia umbra". Il saluto finale dell’assessore Meloni, corredato dagli auguri di buone feste a tutti presenti, ha concluso la visita con la promessa di rivedersi quanto prima.