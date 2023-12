"L’assessore Damiani gioca con la città"

"Il rientro in giunta dell’assessore Damiani è solo un tentativo disperato del sindaco Stirati di salvare la faccia in vista delle prossime elezioni. A rimetterci è la città di Gubbio che continua a essere in balia dell’immobilismo della giunta e dei litigi interni alla maggioranza". A intervenire sono i consiglieri comunali della Lega Gubbio Michele Carini e Sabina Venturi, insieme al segretario comunale Luca Ramacci: "Con il suo reintegro ci sembra che l’assessore stia giocando sul futuro della città, dimostrando scarsa attenzione al territorio e ai suoi abitanti".