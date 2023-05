L’assessore Bucari lascia La maggioranza resiste

GUALDO TADINO – Barbara Bucari, l’assessore alla cultura, scuola, turismo, welfare ed ultimamente anche "alla felicità", presidente del ’Tavolo della zona sociale 7’, ha ufficializzato le dimissioni. Nell’atto afferma di aver fatto la scelta dopo una lunga ed attenta riflessione, tenendo conto di tutte le criticità presenti e dei carichi di lavoro relativi alle sue deleghe. Ribadisce che "non vi è stata, né vi è alcun tipo di rottura" con sindaco e giunta, auspica "l’apertura di una leale discussione politica nella sedi deputate", per tutelare il lavoro svolto e far sì che "non venga intaccato dai soliti personalismi in vista delle prossime scadenze elettorali". I gruppi della maggioranza non drammatizzano la scelta personale delle dimissioni, affermano di essere granitici "con 10 consiglieri della coalizione di centro sinistra, compatti e propositivi"; e respingono il giudizio delle "minoranze di centro destra che nel loro ultimo comunicato parlano di "misero epilogo dell’amministrazione Presciutti"", ribadendo che la stessa "proseguirà fino alla naturale scadenza del mandato amministrativo".

Alberto Cecconi