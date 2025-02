L’assessora Meloni in visita all’Afor

È iniziato negli uffici perugini dell’Afor (Agenzia forestale regionale) il ciclo di visite che Simona Meloni (foto), assessore alle Politiche agricole e agroalimentari, al Turismo e allo Sport, ha avviato per incontrare dirigenti e personale delle agenzie e società in house che fanno capo all’assessorato. Un’occasione di confronto e condivisione delle tematiche organizzative e operative delle agenzie regionali in vista di una rinnovata collaborazione e condivisione di progettualità e obiettivi. Negli uffici di Afor l’assessore Meloni - riferisce una nota della Regione - ha incontrato l’amministratore unico Manuel Maraghelli, i dirigenti e i dipendenti della struttura che conta in tutta la regione un organico di oltre 600 unità e dieci sedi sparse nel territorio. Afor - ha spiegato Meloni - rientra in quell’importante circuito costituito anche da Umbraflor e Parco 3A che tutela e valorizza il patrimonio paesaggistico e rurale dell’Umbria.