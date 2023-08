L’assedio di Fontivegge. Scippata una turista: “Violenza inaudita”. Preso pericoloso evaso

Perugia, 15 agosto 2023 – «Questo quartiere va di male in peggio". Sui social rimbalza la denuncia di un residente nella zona di Fontivegge. É la notte tra domenica e ieri quando compare l’allarmato messaggio: "Più o meno 45 minuti fa hanno scippato una turista belga all’Ottagono, vicino al SuperConti. Il peggio di tutto è che è successo davanti ai miei occhi! Hanno utilizzato una violenza inaudita... Per fortuna la signora sta bene. Sono arrivati i Carabinieri e dato che è stata impossibile l’identificazione del soggetto, a quanto pare l’ha fatta franca. State attenti e a occhi aperti". Subito si sono scatenati i commenti: sui social si chiedono più controlli ("non possiamo essere noi cittadini a intervenire"), si parla di vigilanza necessaria giorno e notte, ma si fanno anche i complimenti al Nucleo decoro urbano della Polizia locale "per essere spesso presente e per dare corso alle segnalazioni dei cittadini".

Il quartiere, insomma, è tornato in ebollizione. Anche perché le vicende della cronaca incalzano, una dopo l’altra senza tregua. La Polizia, sempre tra il Bellocchio e Fontivegge, ha spedito un carcere uno straniero di 41 anni, evaso dai domiciliari che stava scontando in seguito a una lunga sfilza di precedenti. Accertata la violazione, l’autorità giudiziaria aveva disposto la custodia cautelare in carcere dell’uomo, ordinando alla Polizia di procedere alla cattura e al trasporto a Capanne. Ma l’arresto è stato tutt’altro che facile: lo straniero stava girando per il quartiere alla guida di un’auto rubata. Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt, invece di fermarsi è scappato a tutto gas, inseguito dalla Polizia, andando però poco dopo a schiantarsi contro alcune vetture parcheggiate. Ma l’evaso non si è perso d’animo, tentando di proseguire a piedi la movimentata fuga infilandosi tra i palazzi. A quel punto, ai poliziotti non è rimasto altro da fare che inseguirlo di corsa, fino a che non sono riusciti a raggiungerlo e a mettergli le manette. Così, alla fine, lo straniero ha raggiunto giocoforza l’obbligata destinazione di Capanne.