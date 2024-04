"L’ascensore alla Cascata? Eccellente". Bandecchi scrive a Regione e Carit

Le esternazioni dell’ex assessore comunale (e socio ordinario della Fondazione Carit), Lucio Nichinonni, sull’ascensore panoramico alla Cascata delle Marmore, non vanno giù al sindaco Stefano Bandecchi. Perché ci sarebbero pronti 12 milioni (sei della Regione e sei della Fondazione) da spendere, ma il sindaco avrebbe “bloccato“ il progetto. Così Bandecchi prende carta e penna e scrive alla presidente della Regione, Donatella Tesei, e al presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini. "Apprendo di finanziamenti già pronti per 6 milioni finalizzati alla realizzazione del progetto dell’ascensore panoramico alla Cascata. Atteso che per questa amministrazione il progetto è eccellente per lo sviluppo turistico ed economico del territorio e ribadendo l’interesse già manifestato, non avendo avuto notizie sullo stanziamento di tali risorse chiedo conferma dell’esistenza delle citate risorse e delle modalità attraverso le quali verranno erogate". "Vorrei firmare queste lettere non come Stefano Bandecchi, ma come ’scacco matto’", ha commentato il sindaco. Perché, in sostanza, se le risorse esistono dovranno “entrare“ nelle casse del Comune, altrimenti le parole dell’ex assessore Nichinonni (da poco entrato in Forza Italia) verrebbero smentite. A riguardo interviene anche il vicesindaco Riccardo Corridore, rappresentante del Comune nella Fondazione: "Del progetto ho parlato appena entrato in carica con il presidente. Quel progetto è rimasto per anni nei cassetti e ora i costi sono aumentati. Ho chiesto di rifare il computo metrico e ora siamo in attesa".

Ma ci sono altri sassolini da togliere. "Vorrei lanciare un appello alla presidente Tesei e all’assessore Agabiti affinché le erogazioni dei canoni idrici derivanti dalla centrale di Galleto, vengano trasferite al Comune in modo rapido perché, diversamente, Terni non riuscirà a organizzare il Cantamaggio. Siamo a pochi giorni dall’inizio di una sfilata storica per il nostro territorio e la Regione sta trattenendo queste somme per sé, forse per ragioni di carattere politico, per mettere in difficoltà questa amministrazione. Credo sia arrivato il momento che l’assessore Agabiti dia un’accelerazione visto che sono sue le competenze".

Non è solo questo il punto, però. "Tornando verso Terni dal casello di Orte all’uscita Terni Nord ieri (domenica, ndr) ho impiegato 57 minuti. Chiedo all’assessore Melasecche, invece di mettere bocca su cose di pertinenza dell’amministrazione comunale, di attivarsi per fare in modo che questo scempio per i ternani e per molti turisti termini nel più breve tempo possibile". E Nichinonni? "La mattina era d’accordo sulle scelte dell’amministrazione e la sera ha rassegnato le dimissioni senza parlarne con nessuno. Non c’è stato alcun confronto", conclude Corridore.