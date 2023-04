L’artista Ugo La Pietra firma il manifesto di Todi Festival 2023

Si conferma la bella tradizione di affidare a celebri artisti italiani contemporanei l’immagine del Todi Festival. Sarà così Ugo

La Pietra a firmare il manifesto (nella foto) che accompagnerà la promozione e lo svolgimento della XXXVII edizione, in scena dal 26 agosto al 3 settembre con direzione artistica di Eugenio Guarducci. Considerato uno dei più complessi artisti del panorama contemporaneo, La Pietra è pittore, designer, architetto, scultore, ceramista, curatore di mostre, grafico e fondatore di riviste che hanno contribuito al dibattito critico su temi quali l’artigianato, la produzione industriale, il design e il concetto di abitabilità. "L’opera che ho scelto per il manifesto del Todi Festival, un acrilico su tela dove intervengo con la mia “pittura segnica” – spiega – rappresenta il rapporto tra “architettura” e “natura” dove la natura vince sempre sull’architettura". L’artista è presente grazie alla collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper e in suo omaggio il Comune ha programmato una mostra, nella Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo, che verrà inaugurata sabato 26 agosto.