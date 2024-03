L’artista Lorca Massine ricevuto in Comune

Lorca Massine, artista, ballerino e coreografo di fama mondiale, da qualche anno vive in una bellissima casa di campagna sulle colline tifernati. L’autore di Zorba il Greco, (un capolavoro straordinario su musica di Mikis Theodorakis, eseguito in 30 paesi, 5 mila recite), è stato ricevuto in questi giorni in Comune dal sindaco Luca Secondi. Nel corso del cordiale incontro ha avuto modo di parlare del proprio futuro professionale e dei numerosi impegni artistici che lo vedranno impegnato nei teatri e arene di tutto il mondo. Alla presenza dell’assessore Michela Botteghi, il celebre artista, assieme alla moglie Deilis Segura, si è soffermato anche sulle peculiarità, le manifestazioni ed eccellenze della città, in particolare, l’arte e la storia rinascimentale e contemporanea, con i maestri Signorelli, Raffaello e Alberto Burri, di cui ne ha potuto apprezzare la straordinaria bellezza delle opere. "Città di Castello è una bellissima città, intoccabile", ha detto Lorca Massine ringraziando per l’accoglienza che da tempo la città gli ha riservato. Al termine dell’incontro il sindaco ha consegnato a Massine, un volume su Raffaelo e una riproduzione della Lezione di Danza dipinta da Edgar Degas realizzata dalla Bottega Tifernate, particolarmente graditi dal maestro. Classe 1944, figlio di Léonide Massine, Lorca Massine ha studiato e collaborato con i più grandi coreografi del nostro tempo: Balanchine, Béjart e Léonide Massine. Le sue opere sono state inserite nei repertori di compagnie acclamate a livello internazionale come il New York City Ballet, l’American Ballet Theater, il Birmingham Royal Ballet, il Béjart’s Ballet of the Twentieth Century e il Balletto dell’Opera di Parigi.