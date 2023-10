L’artigianato vuole rinascere. Progetto Perugia città delle arti: "I giovani tornino nelle botteghe"

"Nel 2009 eravamo in dodici solo nel centro storico di Perugia. Oggi siamo la metà. I laboratori chiudono perché non hanno la possibilità di tramandare il loro sapere e altri fanno fatica a nascere. La nostra regione ha un asso nella manica da poter giocare, l’artigianato artistico di qualità: se lo giocasse ne trarrebbe grandi benefici e Perugia, che ospita anche un’importante istituzione, l’Accademia di belle arti, potrebbe diventare una vera e propria “città delle arti“ che mette in mostra tutte le forme di artigianato umbro". A illustrare la difficile situazione del settore ma, allo stesso tempo, a guardare con fiducia e con grandi prospettive al futuro è Maria Antonietta Taticchi, artigiana e presidente dell’associazione perugina “Articity - Botteghe artigiane del centro storico“. Ieri l’associazione ha riunito , all’auditorium Santa Cecilia, i suoi soci, esperti del settore, organizzazioni di categoria, istituzioni (tra cui l’assessore regionale Michele Fioroni e quelli del Comune Michele Giottoli e Leonardo Varasano, per la Camera di Commercio c’era Mario Pera) per discutere delle criticità che caratterizzano il comparto e tracciare le strategie per un suo rilancio.

"Questo è un artigianato che, nel suo prodotto finale, realizza vere e proprie opere d’arte – ha premesso Fioroni –. Non basta quindi supportare il settore con risorse, cosa che abbiamo già fatto con bandi destinati alla microimpresa. È necessario promuovere la cultura del prodotto artistico, ripensare le città con sistemi che lo valorizzino, ad esempio con progetti di segnaletica urbana che creino un fil rouge tra le varie attività artigiane, e soprattutto favorire il ricambio generazionale: portare nuovi giovani a vedere nell’artigianato artistico un possibile lavoro gratificante, emozionante e soddisfacente". In questo contesto, Articity si è portata avanti è ha già dato vita a progetti per l’attivazione di work experience in laboratori e botteghe scuole. "Questo progetto era già stato attivato – ha spiegato Taticchi –, ma deve essere sviluppato con più decisione. Abbiamo poi progetti di promozione turistica con guide ai laboratori artigiani cittadini e, a distanza di un anno, organizzeremo un nuovo incontro, per fare il punto. Facciamo in modo – ha concluso – che i giovani possano entrare dentro i laboratori artigiani, imparare un mestiere, essere sostenuti nel loro desiderio".

