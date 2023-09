"L’arte tra le mani" . Che fine ha fatto il progetto del Comune?

Chi passa per S. Ercolano trova più saracinesche chiuse che aperte e tanto degrado. Saltano agli occhi anche le vecchie insegne di un noto negozio di elettrodomestici che in quegli spazi vuoti non c’è più da decenni. Le domande dei passanti: "Perché non rimuoverle? Stesso discorso per la rilegatoria". Ed ancora: "Che fine ha fatto il progetto del Comune, “Perugia, l’arte tra le mani“, che prevede poster da apporre sulle porte dei negozi abbandonati a nascondere sporcizia e brutture?"