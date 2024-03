L’arte per pensare e volare alto. Quegli affreschi del Gherardi

Una mattina di fine novembre abbiamo intrapreso un interessante viaggio nel passato alla scoperta delle meraviglie pittoriche di Castello Bufalini, accompagnati da una guida d’eccezione: l’allieva del pittore Cristofano Gherardi. Questa “strana” allieva ci ha raccontato di essere stata l’assistente del noto pittore di Sansepolcro che, dal 1538 al 1554, lo ha aiutato a decorare alcuni ambienti, incarico commissionato all’artista dal marchese Giulio Bufalini.

Un po’ increduli ma divertiti, siamo stati al gioco e ci siamo addentrati nello spettacolare giardino con le alte siepi di bosso, il roseto, il bosco romantico, i lecci ma anche il frutteto, ricco di piante molto antiche come il nespolo, il melo cotogno, il fico. Una volta all’interno del Castello, nella sala di Prometeo, abbiamo potuto ammirare gli affreschi eseguiti dal pittore e, a quel punto, due domande ci sono sorte spontanee: le piante che prima avevamo osservato nel giardino erano le stesse dipinte sui muri?

Forse il pittore nell’eseguire gli affreschi si è ispirato alla natura circostante o magari al giardino del Castello? Questa ipotesi ci è piaciuta molto e così anche noi abbiamo preso ispirazione creando delle composizioni di frutta e verdura di stagione per poi ritrarle dal vero ed esporle in una bella mostra proprio nel loggiato del Castello, in occasione dei mercatini di Natale. A scuola, poi, abbiamo approfondito l’argomento e durante le nostre ricerche abbiamo scoperto che tanta della frutta e verdura presente sulle nostre tavole è conosciuta e coltivata nei nostri orti da tempi remoti.

Tuttavia, alcune varietà non si coltivano più. Secondo gli scienziati, infatti, le attività dell’uomo come l’agricoltura intensiva, hanno portato negli anni alla scomparsa del 75% della biodiversità agricola del pianeta. Per fortuna vicino a noi, a San Lorenzo di Lerchi, nell’Alta Valle del Tevere, vive Isabella Dalla Ragione. È un’archeologa delle piante e ha dato vita al progetto Archeologia Arborea, che si propone di salvare le antiche varietà di frutta. Tra quelle salvate ci sono la mela a muso di bue, la pera fiorentina, il fico gigante degli zoccolanti, la ciliegia limona e la susina scosciamonica. Mantenere integro il grande puzzle della Terra è fondamentale per la vita di tutti: così come si devono proteggere le specie animali in via di estinzione, allo stesso modo si devono salvaguardare le specie vegetali che stanno scomparendo. “Coltivare gli alberi giusti, significa proteggere il futuro.”