L’arte per l’ambiente L’Umbria e la sostenibilità dei grandi eventi culturali

Un protocollo d’intesa per la gestione sostenibile degli eventi culturali dell’Umbria. Come asset strategico, soprattutto in ambito turistico, per promuovere la regione come modello da replicare a livello locale e nazionale. E’ l’esito dell’incontro “E20sostenibili“ organizzato da Regusto e Fattoria Creativa, con il patrocinio della Regione e della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, che ieri è stato l’occasione per condividere strategie e percorsi virtuosi partendo dall’esperienza di i tre festival ad "impatto positivo": Umbria jazz, Il Festival dei Due Mondi di Spoleto e Suoni Controvento, che stanno facendo della sostenibilità la loro cifra distintiva.

La presidente della Regione Donatella Tesei si è detta disponibile ad avviare il percorso per il protocollo: "Il tema della sostenibilità – ha sottolineato – è molto sentito dalla Regione in tutti i settori e quella legata ai grandi eventi è una parte importante. Grandi eventi che stanno connotando l’Umbria con un evidente ritorno ed impatto sull’economia. Fare grandi cose, bene e in maniera sostenibile è la strada che vogliamo perseguire".

Quindi la parola ai festival. "Suoni controvento – ha detto la presidente Lucia Fiumi – è nato con l’intento di realizzare eventi in luoghi naturali inesplorati o poco utilizzati per lo spettacolo. Da subito l’intenzione è stata di creare un festival ‘sostenibile“ a 360 gradi". Nel 2022 è stato sperimentato un nuovo format basato sul calcolo delle emissioni CO2 di un evento e sulla compensazione delle stesse attraverso impact token, indicatori che certificano l’impatto positivo a livello sociale e ambientale generato grazie al ciclo virtuoso di donazione e recupero-ridistribuzione dei prodotti a rischio spreco. Quanto a Umbria Jazz, "siamo partiti razionalizzando i rifiuti prodotti dal festival – ha detto il presidente Gian Luca Laurenzi – dal 2018 siamo certificati Ecoevents e utilizziamo solo materiali compostabili. Lo Stato però ci dovrebbe dare una mano". Sostenibilità "tema strategico" anche per il festival di Spoleto come ha evidenziato il sindaco Andrea Sisti.