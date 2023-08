L’arte in mostra a Perugia Tippolotti poeta del colore

Nella grande aula dell’ex chiesa della Misericordia in via Oberdan una ventina di opere sottolineano a piene e cantabili note il dichiarato desiderio di stabilire un dialogo denso e fitto con Mauro Tippolotti, uno scavo in profondità con la cultura, le ricerche dell’animo, gli interrogativi e le risposte. “Alibi Caravaggio“ è una mostra che non si ferma certo alla sola visibilità, che risuona ampiamente, ma è un manifesto degli intenti, un gioco intellettuale, un’evidente intenzione di presentare gli esiti di studi profondi. “Alibi” è il punto di partenza del viaggio visivo e il titolo dell’evento perché forse il richiamo a Caravaggio diventa stimolo e insieme provocazione, sorriso e prova di forza. Un anno e mezzo, sottolinea l’autore, per mettere a fuoco queste combinazioni che trovano riscontro in quadri di notevole visibilità. Evidenti richiami a particolari noti, citazioni del maestro seicentesco che subito si riconoscono ed elementi che si uniscono alle composizioni e parlano di maestri come Mondrian, Fontana, Pollock, Dorazio, Rothko. Una miscela vincente visto che la pittura che Tippolotti ha ideato è ricca di autonomia. Si muove quasi esotericamente parlando dal buio alla luce del pensiero, dalla base alla vetta della piramide del pensiero. Ma è anche un poeta del colore in tutte le declinazioni, un mezzo fondamentale per evidenziare i moti interiori, la gioia e le ripulse, le affermazioni e i dubbi. È un libro affascinante, questo, che Mauro ha composto con sobrietà, misura e una forma di affetto per chi guarda, comprende, approva. Nella retina restano come vampe il fragore dei rossi, le cadenze del nero (richieste da Caravaggio, s’intende), gli squilli dei gialli, i verdi mormoranti. Un paio di nature morte sono un omaggio pieno di armonia. La rassegna è un punto fermo del cammino. Apertura fino al 27 del mese.

