L’arte e le cure palliative Iniziativa nella sala degli Edili

TERNI - Zero K, l’associazione con sede a Carpi (Modena) che nasce con lo scopo di diffondere la cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme delle arti, sbarca a Terni con l’evento “A noi le briciole, please!“, oggi alle 14.30 nella sala degli Edili, in via Garofoli. Un evento unico nel suo genere, spiegano i promotori, in cui le competenze si uniscono alle arti, per divulgare, informare e formare i partecipanti sul delicato tema delle cure palliative e delle scelte consapevoli. Sul palco il trio composto dall’orvietano Alessandro Focarelli (poeta), Roberto Andreoli (musicista) e Massimiliano Cruciani (voce). "Proveremo a cambiare prospettiva, portando la cultura delle cure palliative nella vita. Comprenderemo insieme l’importanza del poter scegliere o non scegliere. Avvicineremo le storie e i vissuti al quotidiano, capendo insieme l’importanza dell’ascolto reciproco e del ‘saper stare accanto’ con competenza e professionalità" afferma Massimiliano Cruciani, presidente dell’associazione Zero K.