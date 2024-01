L’arte di Potsy nelle scuole per sensibilizzare i giovani

È stato il primo nel 2010 ad unire arte, impegno civico, cultura dell’ambiente e denuncia accorata contro il degrado dell’ambiente. La sua “Plastic Food“ – l’ecoballa fatta di rifiuti e utilizzata come opera di land art e denuncia in piazze, strade, scuole italiane e non, – diventò famosa (e copiatissima). Autore, l’artista umbertidese Pierluigi “Potsy“ Monsignori, un innovatore, fu il primo a lanciare un grido di allarme che da allora non è mai cessato, pur mutando nei termini e nei toni. Dato a Cesare quel che è di Cesare in termini di originalità e copyright, la novità: Plastic food (cibo di plastica – spazzatura) ricomincia la sua testimonianza a partire dalle scuole organizzando percorsi di sensibilizzazione ed informazione. Potsy, nell’ambito del progetto Erasmus, è stato testimonial all’Istituto Tecnico folignate ‘F. Scarpellini’, di fronte a studenti e docenti provenienti da Estonia, Turchia e Romania. L’iniziativa, di caratura internazionale, ha fatto luce sul recente fenomeno dell’eco-anxiety di cui sarebbe vittima il 59% dei giovani tra i 16 e i 25 anni. I ragazzi hanno potuto sperimentare buone prassi eco-friendly riflettendo sull’invadenza della plastica e del rifiuto e sulla necessità del processo di riciclo. "La mia opera – dice l’artista – vuole mettere al centro sentimenti e valori oggi più che mai necessari nella tutela dell’ambiente, pena il dover un giorno nutrirci di plastic food, immondizia di plastica. Io ho iniziato a denunciare nel 2010, oggi ricomincio a farlo".

Pa.Ip.