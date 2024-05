L’arte della ceramica nella tazzina del caffè

CITTÀ DI CASTELLO – La ceramica locale e la sua storia racchiuse in una tazzina di caffè che diventa arte nelle vetrine dei bar del centro storico. Ieri a Città di Castello nel primo giorno di "Buongiorno Ceramica", è arrivato un messaggio forte di continuità di una tradizione artigianale unica. Al fianco degli artisti che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia dello stile – di cui la famiglia Baldelli è capostipite con le creazioni che hanno conquistato il mondo – si stanno affacciando nuovi talenti, nuove ispirazioni e modi di fare, esperienze promettenti che guardano al futuro. Dalla fucina dei laboratori di Simona Baldelli stanno uscendo allievi dotati e ricchi di voglia di fare. È il caso di Margherita Pozzi, liceale di Città di Castello nemmeno maggiorenne che sta allestendo un laboratorio per avviare un’attività di produzione della ceramica. Il segnale che mancava da tempo, adesso c’è e con esso quella rinnovata fiducia nel futuro della produzione locale. Il progetto "TazzinArt", promosso per l’edizione 2024 di "Buongiorno Ceramica" dal Comune insieme a 20 artisti locali coordinati da Giada Colacicchi e affiancati dallo storico dell’arte Lorenzo Fiorucci, offre a partire da questo fine settimana una sintesi coinvolgente di questo movimento artigianale. Fino al 16 giugno nei bar del centro saranno esposti gli esemplari unici creati dai maestri della città e dai loro allievi, che potranno essere prenotati attraverso il QR Code stampato sul materiale promozionale . Oggi in centro oltre alle creazioni in ceramica, tanto sapore vintage con l’edizione mensile di Retrò e con The Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento di beneficenza di Ferro e motus che si svolge in piazza Garibaldi e nel giardino di palazzo Vitelli e che riunisce motociclisti in stile classico e vintage di tutto il mondo per raccogliere fondi per la ricerca.