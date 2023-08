L’arredo urbano fa discutere Tutti i dubbi per il nuovo piano Preoccupazione per i tempi

Ci sono i tempi? Quanto costerà agli operatori? Sono previsti contributi? Non si placano le perplessità sul nuovo piano dell’arredo urbano che l’amministrazione comunale intende varare "per far diventare Assisi una città ancora più ospitale, accogliente e bella in un orizzonte temporale triennale verso i grandi appuntamenti del Giubileo e dell’ottavo centenario francescano". Perplessità che riguardano, in primo luogo, i costi che, in particolare, commercianti e operatori dei pubblici esercizi si troveranno a dover affrontare. In un contesto, in particolare quello del centro storico, in cui peraltro emergono ‘allentamenti’ riguardo anche al piano precedente, con effetti fra il naif e il kitch che non appaiono in linea con la città. Fra le richieste che si rincorrono in questi giorni quella di sapere se sono previsti contributi da parte del Comune per sostenere il processo di adeguamento. Il nuovo documento, a 12 anni dal precedente, riguarda infatti numerosi aspetti come insegne, vetrine, saracinesche, seggiole e tavoli, tende e fioriere, illuminazione, menù, con lo scopo di raggiungere una omogeneità dell’arredo urbano in chiave moderna e nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche del territorio. In movimento anche la politica: "Come opposizione vigileremo affinché ulteriori spese non gravino sulle spalle dei commercianti provati dagli effetti negativi della pandemia e dell’aumento del costo dell’energia - dicono i consiglieri comunali della Lega Assisi, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli - con questa proposta il sindaco Proietti si dimostra ancora una volta incapace di recepire i reali problemi del territorio. È condivisibile l’intento di rendere Assisi una località più attrattiva, ma è inaccettabile farlo andando a gravare sulle spalle dei commercianti"