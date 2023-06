L’area verde di Colle Umberto a misura di bambino

Un’area verde sempre più bella e a misura di bambino. E’ quella antistante le scuole di Colle Umberto dove, grazie alla collaborazione tra Comune e Associazione culturale Monti del Tezio, sono arrivati nuovi giochi. Il taglio del nastro per quattro attrezzature ludiche, di cui tre donate dall’associazione che gestisce l’area e una acquistata direttamente dall’ente locale, è avvenuto in occasione della festa di chiusura della scuola primaria "Giovanni Sabatini" (Istituto comprensivo Perugia 1) con la partecipazione di numerosi bambini e genitori e, in rappresentanza del Comune, del sindaco Andrea Romizi, del vicesindaco Gianluca Tuteri e dell’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Otello Numerini. Alle famiglie presenti si è rivolto il presidente di "Monti del Tezio", Pietro Sampaoli, ringraziando per l’ampia partecipazione alla raccolta fondi curata dall’associazione, che l’anno scorso ha puntato su due eventi conviviali per reperire le risorse necessarie (circa 1.300 euro). "L’iniziativa – ha spiegato Sampaoli – si iscrive nel solco delle attività che portiamo avanti dal ’99 con l’occhio rivolto alla salvaguardia delle tradizioni del territorio"