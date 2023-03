L’area parco-parcheggio al Tempio della Consolazione diventa realtà

Fissata l’inaugurazione della rinnovata area parco-parcheggio nei pressi del Tempio della Consolazione, prevista per domani, sabato 25 alle ore 11. Cresce l’attesa a Todi per la restituzione di un altro luogo nevralgico per la vita della città, interessata dal cantiere per la ripavimentazione dell’ingresso al centro storico. Anche da questo fronte arrivano buone notizie.

Lunedì scorso è stata riaperta al transito veicolare Via Mazzini, con le auto dei residenti e degli autorizzati che possono quindi raggiungere piazza del Popolo, piazza Garibaldi e quindi Corso Cavour. Nel frattempo la ditta ha prolungato la recinzione del cantiere mobile fino alla fine di Via Ciuffelli, all’intersezione con i Giardini pubblici, e sta rapidamente procedendo alla demolizione della pavimentazione, che ha raggiunto l’altezza di Palazzo Ciuffelli ed è dunque ad una ventina di metri dal traguardo. Gli operai, contemporaneamente, sono impegnati nella stuccatura del tratto proprio davanti alla scalinata di San Fortunato, con l’obiettivo di riaprire entro venerdì di questa settimana fino alla libreria Ubik, prima al transito pedonale e a seguire a quello veicolare, con la restituzione delle piazzole di sosta di piazza Umberto I riservate ai residenti. Se non vi saranno imprevisti, legati in particolare alle condizioni meteorologiche, prima di domenica 9 aprile, l’accesso alla città sarà completamente libero. Ieri è iniziata, ad opera della Provincia di Perugia, la riasfaltatura della s.p. Orvietana tra il Tempio della Consolazione e il bivio di Montesanto, l’intervento interessa il tratto più ammalorato per circa mezzo km.