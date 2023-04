L’appuntamento “La Grande Fiera“ Sessanta stand per lanciare la Pasqua

Come vuole la tradizione nel cuore di Perugia si rinnova l’appuntamento con la Grande Fiera di Pasqua, edizione 2023. "Troverete più di 60 espositori con artigianato artistico, piante e fiori, articoli per la casa, gioielli, abbigliamento, prodotti tipici enogastronomici e tanto altro - anticipa Marco Brilli, presidente dell’associazione Farefacendo, organizzatrice dell’evento - Vi aspettiamo dunque nel centro storico di Perugia dal 7 al 10 Aprile tutti i giorni dalle 10 alle 20 con stand allestiti tra piazza Italia, corso Vannucci, piazza Matteotti, piazza Italia, piazza della Repubblica e piazza IV Novembre. Artigianato, piante e fiori, articoli per la casa, abbigliamento e accessori vintage, enogastronomia e street food: questa l’offerta della fiera primaverile. La fiera - dice Brilli - ha sempre chiuso con numeri di successo, visto l’alto numero di turisti italiani e stranieri che l’hanno visitata nelle sue cinque edizioni. Del resto, l’offerta è sempre ricca e di qualità".

Tra le sezioni più apprezzate, della Fiera di Pasqua l’area street food allestita in piazza Italia. Dunque largo alle eccellenze gastronomiche tra arancini, cannoli siciliani, olive ascolane, arrosticini, focaccia e farinata genovese, frittura di pesce, birra, vino e tanto altro, insieme all’artigianato sotto ai portici del palazzo della Provincia e davanti alla Banca d’Italia . "L’evento ha ormai una decina di anni – concludono gli organizzatori - ed è diventato importante tanto quanto la Fiera dei morti. Come sempre, abbiamo cercato di selezionare gli espositori perché sono tanti a chiederci di venire a Perugia il cui centro storico si presta molto bene a questo tipo di manifestazioni. Questo è gratificante perché siamo riusciti ad allargare l’offerta espositiva e a portare nell’acropoli sempre più visitatori attratti dalle bancarelle".

Silvia Angelici