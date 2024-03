L’appello: "Servono più controlli sulle vendite abusive dei fiori"

TERNI Piu controlli contro l’abusivismo nella giornata odierna dedicata alle donne. E’ quanto chiedono all’amministrazione comunale Confcommercio e Federfiori. "Per la Giornata internazionale della donna , in rappresentanza dei commercianti al dettaglio di fiori e piante, presenti sul territorio, abbiamo chiesto di intensificare le misure di controllo e di contrasto ai fenomeni dell’abusivismo ed in generale di illegalità diffusa che ne derivano – sottolinea Confcommercio –. La tutela degli operatori del piccolo commercio di prossimità da queste forme di illegalità diventa essenziale perché l’abusivismo contribuisce a comprometterne la continuità aziendale". "Preoccupati dal ripetersi negli anni del fenomeno, soprattutto nel centro urbano di Terni – aggiunge l’associazione – , confidiamo su una maggiore efficacia delle misure di controllo che anche l’amministrazione comunale intenderà mettere in campo nelle forme e nei modi ritenuti più idonei. Questo appuntamento, come altre ricorrenze, rappresenta un momento importante per le attività del commercio. Ribadiamo che il contrasto all’abusivismo e più in generale a qualsiasi forma di illegalità, costituiscono il fondamento di qualsiasi politica di supporto e sostegno al comparto del piccolo commercio di prossimità. Per questo non perdiamo occasione per ribadire che, riguardo l’abusivismo, è quanto mai opportuno da un lato sensibilizzare continuativamente l’opinione pubblica, e dall’altro coinvolgere al massimo gli organi preposti al controllo" .