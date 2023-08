L’appello di “Ultimo Treno“ "Una variante a Fossato per favorire il territorio"

I riflettori mai spenti sull’assetto ferroviario umbro e sul progetto di una nuova stazione, denominata Medioetruria, nel comune di Arezzo, illuminano anche il territorio eugubino e comprensoriale con la proposta di una “variante” sulla linea Ancona-Roma per allargare il “servizio treno”ad un territorio che oggi ne è escluso, guadagnando viaggiatori e qualità dei trasporti. Merita quindi attenzione il recente documento con il quale il Comitato Ultimo Treno, presieduto da Alessio Trecchiodi e dal magistrato eugubino Sergio Matteini Chiari, d’intesa con Italia Nostra Perugia, "stigmatizzano severamente il proposito della Regione Umbria di costruire una nuova stazione ferroviaria nel comune di Arezzo, denominata MedioEtruria, con lo scopo molto presunto di offrire agli umbri accesso ai treni Alta Velocità". In realtà, prosegue la presa di posizione, "tale stazione (lontana 60 chilometri da Perugia, 85 da Assisi, 100 da Foligno, 130 da Spoleto), ricalca la scomodità decisiva che gli umbri fin dal 1875 hanno dovuto patire col cambio treno di Terontola, scomodità che ha tenuto gli umbri lontani da un uso soddisfacente del vettore ferroviario e soprattutto ha impedito facile accesso dall’esterno verso l’Umbria". Contemporaneamente il comitato chiede che "la Ancona-Roma goda da Fossato di Vico di una breve variante (15,5 chilometri) che raggiunga l’aeroporto regionale di San Francesco per poi re-immettersi sulla Terontola-Foligno. Con tale Variante l’aeroporto umbro, oltre al successo che sta vivendo grazie alla sua posizione baricentrica nel centro Italia, potrà porsi a supporto del sistema aeroportuale romano, con evidente grande incremento di flussi (con concrete ricadute anche turistiche ndr). Parimenti con la stessa Variante può nascere una nuova trasversale adriatico-tirrenica (Ancona-Perugia-Firenze-Livorno), tale da ridare centralità ferroviaria a Foligno e le sue Grandi Officine" con benefici anche per "i territori di Gubbio, Gualdo, Nocera". Per questo "meraviglia che i sindaci dei territori interessati rimangano silenti pur bene informati", sottolinea il Comitato.

Secondo “Ultimo treno” la "Regione Umbria, nel perorare la MedioEtruria e negare la Variante per l’Aeroporto, si sta comportando in modo irrazionale e autolesionista".