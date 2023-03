L’appello di Melasecche "Variante Sud e mini-svincolo Bisogna velocizzare i tempi"

"A bloccare la situazione che frena la realizzazione della Variante Sud e del mini-svincolo di Scopoli sulla nuova arteria Foligno-Civitanova Marche, non possono essere piccole minoranze. Di questo passo si corre il rischio allungare i tempi ma soprattutto di perdere i finanziamenti destinati da tempo a queste due infrastrutture viarie. Situazione analoga per quanto riguarda gli interventi programmati per il piano anti-esondazione del fiume Topino". A grandi linee è il grido di allarme ribadito di recente con un accenno di polemica dall’assessore regionale ai trasporti e infrastrutture Enrico Melasecche a margine della conferenza stampa di presentazione dell’impianto fotovoltaico delle Officine Manutenzioni Cicliche di Foligno. Melasecche ha lasciato capire che in tempi brevi dovrebbe programmare un incontro con il sindaco Stefano Zuccarini, nel tentativo di provare ad accelerare i tempi per evitare che il perdurare di questa situazione di incertezze e polemiche possa compromettere, in maniera definitiva, l’iter delle procedere progettuali e con esse i finanziamenti esistenti. Finanziamenti che, causa i ritardi negli anni, sono quasi raddoppiati. Da quanto emerso in occasione dell’incontro promosso a luglio del 2022 dal Rotaty Club di Foligno per la realizzazione dello svincolo di Scopoli occorrono circa 15 milioni di euro mentre per la Variante Sud necessitano circa 50 milioni di euro, ovvero più del doppio di quelli già finanziati. Per lo Svincolo di Scopoli a conclusione di quell’incontro dell’estate scorsa era stata illustrata la mappa dei tempi che entro l’agosto di quest’anno prevede l’ultimazione delle indagini geognostiche e a settembre la consegna del progetto definitivo a febbraio 2024 l’aggiudicazione dei lavori per arrivare a marzo alla posa della prima pietra e l’inizio dei lavori. In alto mare o quasi la mappa dei tempi della Variante Sud che dovrebbe collegare lo snodo della Ss 77 Val di Chienti con la nuova Flaminia e la Ss 316 dei Monti Martani all’area del Polo Ospedaliero. Qualcosa di più si potrà conoscere dall’incontro tra il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore regionale Enrico Melasecche.

Accantonata, ormai in maniera definitiva dai radar delle opere infrastrutturali la realizzazione della Piastra Logistica che "causa l’impossibilità a reperire un’area idonea per ospitare l’infrastruttura – ha rilevato timidamente lo stesso Melasecche – quella che doveva essere la ‘piastra’ più importante tra quella di Città di Castello e Terni, per quella di Foligno, è sembrato di capire dalle frasi pronunciate dallo stesso assessore, non c’è più traccia". E pensare che dal lontano 2006 durante la presentazione in grande stile in Regione, la Piastra Logistica di Foligno doveva essere ultimata e funzionare a pieno regime entro il 2010.

Carlo Luccioni