L'appello del Garante dei Detenuti di Perugia: sovraffollamento e caldo record

Non bastassero i problemi di sovraffollamento e di sicurezza nelle carceri umbre, si aggiunge anche il grande caldo di questi giorni a rendere la condizione dei detenuti ancora più estrema. Per questo, il garante dei detenuti dell’Umbria, Giuseppe Caforio, chiede che in maniera urgente "vengano adottati interventi volti a ridurre gli effetti del caldo record in carcere e ad alleviare il pesante disagio delle persone ristrette, tenuto conto anche dell’assenza di docce nelle camere detentive di alcuni reparti e istituti umbri e del maggiore sovraffollamento". Nella missiva di Caforio, rivolta alla Procura generale, al presidente del Tribunale di sorveglianza, a quello della Regione, ai direttori delle carceri e all’assessore regionale alla Sanità "si chiede che venga favorita l’attuazione di misure specifiche: lo spostamento delle ore d’aria nel tardo pomeriggio; la rimodulazione degli orari di permanenza all’aria aperta; l’apertura delle porte blindate delle camere detentive di notte per implementare la circolazione dell’aria e ottenere maggior refrigerio; l’eliminazione di schermature e pannelli in plexiglass sulle porte di accesso delle camere detentive o sulle sbarre delle finestre esterne; il collocamento eo il potenziamento, nei cortili di passeggio, di punti idrici a getto o di nebulizzatori; la possibilità di acquistare ventilatori a batteria di dimensioni ridotte; la possibilità di fare la doccia anche di notte". Tra i provvedimenti richiesti dal garante ci sono "interventi suppletivi per la carenza di acqua; la presenza di menù giornalieri con alimenti più adeguati alla stagione; l’ampliamento della possibilità di utilizzare frigoriferi nei reparti detentivi; l’incremento della corrispondenza telefonica quale forma di prevenzione a fronte di situazioni di rischio legate al maggiore disagio psicologico".