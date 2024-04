L’appello dei francescani: "Non finanziare le guerre"

ASSISI – L’appello per la pace in occasione della Pasqua del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni apre il numero di aprile della rivista ’San Francesco Patrono d’Italia’ che evidenzia come la risoluzione dei conflitti non passa per gli aiuti militari ma per uno stop alla produzione e all’invio di armi. Rivista che si avvale anche del contributo di Gianni Alioti, ricercatore e attivista dell’osservatorio The Weapon Watch, che nel suo contributo affronta il tema delle spese militari e degli investimenti in armamenti in Italia e in Europa "La realtà dei fatti – sottolinea Gianni Alioti – dimostra che l’aumento esponenziale delle spese militari e degli investimenti in armamenti stanno rendendo il mondo più povero e insicuro, avviandolo verso il rischio di distruzione". I dati raccontano di spese militari nel mondo che nel 2023 hanno raggiunto i 2500 miliardi di dollari, con un aumento del 60% rispetto al picco raggiunto durante la guerra fredda. A questo si affianca l’aumento di spesa degli stati membri dell’Unione Europea in ambito militare pari al 2% del PIL. "Dinanzi a tutto questo – prosegue Alioti – i cristiani e le persone di buona volontà hanno il diritto-dovere di testimoniare il vero, con schiettezza. In ambito teologico questo comportamento ha un nome: ’parresia’. È la parola con la quale papa Francesco ci esorta a smascherare gli interessi economici e finanziari che si nascondono dietro ad ogni guerra". "Preoccupa che gli appelli alla pace – dice fra Riccardo Giacon, direttore della rivista a – vengano sistematicamente ignorati, lasciando la parola al suono stridente delle armi. I conflitti che insanguinano il mondo sono un fratricidio".