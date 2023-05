L’antiquariato conquista tutti all’Umbriafiere

Eccezionale affluenza di pubblico e un’attenzione mediatica senza precedenti per Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra“ che si è chiusa all’Umbriafiere il primo maggio dopo un lungo stop per la pandemia. "Siamo particolarmente soddisfatti – commenta Emo Antinori Petrini che, con il figlio Leonardo di Eventi Arte srl ha organizzato la manifestazione arrivata all’edizione numero 48 – perché niente era scontato dopo la forzata chiusura: 75 espositori selezionati, con una presenza dalla Germania, il patrocinio della Fima, la Federazione Italiana Mercanti d’Arte, per la prima volta un vetting federale per garantire la massima qualità delle opere, sono stati garanzia di una mostra ad alto livello, riconosciuto anche da visitatori eccellenti, tra cui Vittorio Sgarbi. La costante presenza – prosegue – delle istituzioni ci ha incoraggiati e oggi possiamo ragionevolmente pensare alla seconda edizione di questo nuovo corso con la certezza di un risultato importante conseguito e con la speranza di migliorarlo". Per le Istituzioni il ritorno di questo appuntamento contribuisce all’ampliamento dell’offerta culturale del territorio di Assisi-Bastia Umbra. "Un appuntamento che ci mancava – dice Donatella Tesei, presidente della Regione – e sono convinta che a partire da oggi si delinea un percorso di grande crescita per un appuntamento di riferimento nazionale, per la novità della sinergia tra arte antica e contemporanea, che contribuirà ad avvicinare una platea più ampia di appassionati. In Umbria c’è ora una vivacità non scontata, grazie a un grande lavoro di squadra"