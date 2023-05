L’anteprima Marco Bocci allo Zenith

Anteprima nazionale, questa sera al cinema Zenith, per il secondo film da regista di Marco Bocci: il popolare attore di Marsciano firma “La caccia”, un thriller che vede tra i protagonisti anche la moglie Laura Chiatti, per la prima volta sul set con il marito (qui anche attore in un ruolo secondario). La pellicola, girata in parte proprio nel Cuore Verde, uscirà giovedì nelle sale di tutta Italia e stasera alle 20.30 si vedrà in anteprima allo Zenith alla presenza di Bocci affiancato da Paolo Genovese e da Alberto Pasquale, presidente e direttore di Umbria Film Commission. E’ la storia di quattro fratelli (interpretati da Filippo Nigro, Laura Chiatti, Pietro Sermonti e Paolo Pierobon) alle prese con l’eredità lasciata dal padre. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti per una serata fortemente voluta dallo stesso Marco Bocci. "Ci sono tanti motivi per i quali mi piaceva organizzare un’anteprima a Perugia – dice l’attore-regista – in primis perché è la mia terra, la regione dove sono nato e volevo condividere con i miei conterranei questa esperienza. L’Umbria è stata fonte di grande ispirazione per questa storia, ambientata per la maggior parte in una riserva privata con un bosco. È un territorio dove sono cresciuto e mi ha contaminato, gran parte del film è stato girato nella zona del ternano. Mi sembrava giusto organizzare un’anteprima a Perugia anche perché la Regione e l’Umbria Film Commission mi hanno aiutato a realizzare questo film, quindi è importante condividere tutti insieme un momento come la sua uscita iniziale".

“La caccia“ è stato infatti realizzato anche con le risorse umbre del Film Fund mentre l’anteprima è organizzata da Umbria Film Commission, nell’ottica di attrarre produzioni di cinema e tv e promuovere talenti locali nell’industria cinetelevisiva.

S.C.