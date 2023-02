L’antenna contestata prossima al montaggio I cittadini insorgono

Sono sul piede di guerra i cittadini di Corvia e Tenne, per via dell’installazione dell’antenna per la telefonia, in una zona privata e residenziale. Hanno iniziato a sorvegliare il sito scelto anche durante la notte, perché la struttura per l’impianto sembra essere ormai arrivata e prossima al montaggio. Circola infatti la foto dei camion che stanno trasportando le pareti di acciaio dell’impianto (foto). Per non permettere i lavori, i residenti punteranno sulla mancanza del permesso per il transito nell’area privata che servirà ad arrivare all’impianto. Si tratta di una strada privata i cui proprietari avrebbero firmato una diffida, inviata direttamente al sindaco Stefano Zuccarini. Di tutto questo si parlerà domani, a partire dalle 14.30, nel corso della commissione Controllo e garanzia, coordinata dal consigliere comunale David Fantauzzi. All’ordine del giorno, infatti, i chiarimenti sull’iter autorizzativo relativamente all’installazione della nuova stazione radio base per la telefonia cellulare in via Monte Lagarella. Parteciperanno gli assessori competenti, i quali saranno chiamati a ricostruire l’iter autorizzativo, che i cittadini lamentano essere stato sulla base del silenzio assenso.