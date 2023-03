L’annuncio di Enrico Melasecche: ’Disponibile a candidarmi sindaco’

TERNI "Ho dato la mia disponibilità a una eventuale candidatura a sindaco, fermo restando che sto molto bene in Regione": a dirlo all’Ansa è l’attuale assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche. "Non si dica che non mi metto al servizio della mia città - aggiunge – La mia storia politica e amministrativa parla per me, ho sempre avuto un occhio di riguardo per Terni e questo mi spinge a mettermi a disposizione se ce ne fosse la necessità". Il candidato sindaco del centrodestra ternano, in una sorta di psicodramma politico che sta non poco infastidendo i militanti, è nelle mani dei big dei partiti: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. A poco più di due settimane dal termine per la presentazione delle liste, il rischio di una spaccatura tra Lega e FdI è concreto. Il sindaco uscente Leonardo Latini, Lega, ha già ufficializzato l’intenzione di correre comunque, mentre FdI da settimane spinge per l’assessore Orlando Masselli. Tra i nomi circolati anche quelli della ex senatrice leghista Valeria Alessandrini