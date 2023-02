“L’angelo e la mosca“ Massimiliano Civica sul palco del Subasio

“La Nuova Stagione” del Teatro degli Avvaloranti organizzata da Fontemaggiore prosegue venerdì alle 21 con “L’angelo e la mosca – Commenti sul teatro di grandi Mistici” di Massimiliano Civica in una produzione Teatro Metastasio di Prato. E’ una lezione-spettacolo dobe il celebre regista racconta aneddoti del mondo del teatro, del cinema e dei suoi protagonisti, insieme a storie, facezie e buffi indovinelli. Ma che c’entra la mistica con il teatro? Da sempre le parabole sono da sempre state utilizzate per “contrabbandare” insegnamenti profondi ed è questo che Civica vuole fare: giocare per parlare del teatro attraverso la mistica e parlare della mistica attraverso il teatro, così da svelare insegnamenti profondi in modo divertente. Ed ecco che i racconti dello Chassidismo, le storie dei Sufi e le poesie di Jalal al-Din Rumi, gli indovinelli dello Zen e le parabole di Jesù nei Vangeli Apocrifi serviranno per spiegare aspetti, comportamenti e situazioni del mondo del teatro e dei suoi protagonisti.

Prenotazioni allo 0755286651, con messaggio whatsapp al 3534275107.