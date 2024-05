Landini: "Al centro la persona, non il profitto"

Con lo Statuto dei lavoratori, legge 300 del 20 maggio 1970, la Costituzione entrò in fabbrica. Oggi, a 54 anni di distanza, quella legge fondamentale non riesce più a raggiungere tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, a causa della frammentazione del lavoro, della moltiplicazione dei contratti e delle forme di assunzione e, soprattutto, a causa di una precarietà che è diventata condizione esistenziale per milioni di persone. È da questo scenario di partenza che muove l’azione sindacale della Cgil, in Italia e in Europa, un’azione che a pochi giorni dall’appuntamento elettorale si rivolge con forza alla politica, per porre una serie di questioni concrete a chi si candida a rappresentare le istituzioni. Proposte che sono state al centro dell’iniziativa promossa dalla Cgil di Perugia all’auditorium Aldo Capitini, alla presenza di oltre 600 persone, tra cui molti studenti e il segretario nazionale Maurizio Landini.

L’iniziativa è stata moderata dalla giornalista Lisa Malfatto ed aperta dai saluti di Silvio Improta, dirigente scolastico dell’istituto Aldo Capitini. Sono poi intervenuti Andrea Malpassi, dell’area politiche europee e internazionali della Cgil, Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del Lavoro di Perugia, Amedeo Zupi, pensionato, Dora Corpora, operatrice sociosanitaria, Emanuela Faraglia, attrice, Edet Henry Effiong, operaio, e Nicholas Radicchi, studente. "Il sindacato non è un ente statale che esiste per legge, il sindacato vive solo se le lavoratrici e i lavoratori si iscrivono e partecipano alla sua azione - ha detto Landini- e noi abbiamo bisogno delle giovani generazioni, della vostra intelligenza, dei vostri saperi. Entrate nel sindacato, anche per cambiarlo".