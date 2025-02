Lancio nello spazio di un nuovo strumento

TERNI Ai laboratori Serms di Terni i test di preparazione al lancio nello spazio di un nuovo rivelatore di particelle. "Una nuova sfida tecnologica per la fisica nello spazio è in corso a Terni, presso i laboratori Serms di qualifica spaziale del Dipartimento di Fisica e Geologia – spiega l’Università di Perugia e Istituto nazionale di Fisica Nucleare (Infn) L’obiettivo è aumentare la sensibilità nella ricerca di antimateria e materia oscura dell’esperimento AMS-02, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale dal 2011. Dal 6 all’8 febbraio, un test meccanico di grande complessità si sta svolgendo presso il Polo Scientifico Didattico di Terni per preparare al lancio in orbita un nuovo strumento sviluppato dai ricercatori di UniPg e Infn. Questo test, reso possibile anche grazie alla collaborazione con Ai- Agenzia Spaziale Italiana e alcune aziende locali come Serms s.r.l., testimonia ancora una volta il successo della ricerca nello spazio di UniPg".