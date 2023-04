Lancia oggetti sull’auto di una guardia giurata e minaccia i poliziotti: arrestata

Perugia, 22 aprile 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in via Campo di Marte dove era stata segnalata la presenza di una donna che aveva scagliato un oggetto sull'auto di una guardia giurata. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno ascoltato la guardia giurata: ha riferito che mentre si trovava nell'auto aveva sentito un forte rumore dovuto al lancio di un oggetto che aveva colpito il veicolo di servizio.

Dopo essersi guardato intorno, aveva notato una donna, identificata come una cittadina peruviana di 35anni, che alla richiesta del motivo del proprio comportamento, non era riuscita a fornire alcuna motivazione, anche perché in stato di ebbrezza.

A quel punto, il vigilante ha chiamato la Polizia di Stato. Gli agenti hanno avvicinato la donna mentre si trovava a bordo dell'auto per procedere all'identificazione ma la 35enne, alla vista dei poliziotti, dopo essersi rifiutata di fornire le proprie generalità, ha iniziato ad insultarli e a minacciarli.

Nonostante i ripetuti tentativi di riportarla alla calma, la donna ha continuato con il proprio atteggiamento aggressivo, arrivando persino a spintonare gli operatori che, a quel punto, con non poche difficoltà, l'hanno contenuta. Subito dopo, è arrivato un amico della donna, il quale, in palese stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti, arrivando persino a spintonarli. Gli operatori hanno quindi richiesto l'ausilio di un'altra pattuglia giunta in supporto.

L’uomo e la donna a quel punto sono stati a quel punto accompagnati in Questura per l'identificazione e le attività di rito. Anche durante il tragitto, la 35enne ha continuato a dimenarsi e a colpire con dei calci l'auto di servizio, danneggiandola. Al termine delle attività, la donna è stata arrestata per il reato di resistenza aggravata e danneggiamento aggravato e denunciata all'Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio, minacce, rifiuto di fornire le proprie generalità e sottoporsi alla prova dell'etilometro. Anche l'amico 25enne è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per i reati di resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale.