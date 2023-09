L’Anas sospende i lavori sulla SS75. Strade “libere“ per i Primi d’Italia

Lavori sospesi in concomitanza dei Primi d’Italia sulla SS75. Il presidente di Epta Confcommercio aveva chiesto un avvio slittato, per consentire il deflusso delle migliaia di visitatori senza difficoltà. E ieri è arrivato l’ok. Gli interventi, che porteranno anche alla chiusura dello svincolo Foligno Nord sono partiti con le azioni preliminari al risanamento profondo della pavimentazione su un tratto della carreggiata sud a Foligno. "Da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre le attività saranno sospese per agevolare il traffico in ingresso e uscita da Foligno durante la manifestazione, come concordato con la Regione", spiega l’Anas, e come richiesto dal presidene di Epta Confcommercio, Aldo Amoni. "I lavori riprenderanno quindi lunedì 2 ottobre. Per consentire lo svolgimento degli interventi il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre sarà temporaneamente chiuso lo svincolo di Foligno Nord (km 23,500) in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione sud (FolignoSpoleto). In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Spello. Il completamento di questa fase è previsto entro fine ottobre, salvo condizioni meteo sfavorevoli". L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, riguarda il risanamento profondo del corpo stradale con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante.