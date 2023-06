L’analisi del ballottaggio FdI, l’11% ha tradito Masselli Bandecchi pesca a sinistra

Quasi l’11% degli elettori di Fratelli d’Italia che sono andati a votare al ballottaggio a Terni, ha scelto Stefano Bandecchi. Stessa cosa ha fatto il 14% di quelli della Lega. E pure tre elettori su quattro di Sinistra-Verdi hanno messo la croce sul presidente della Ternana, così come il 37% di quelli del Pd e il 48% di chi al primo turno aveva scelto Movimento 5 Stelle. E’ questo il responso dell’analisi dei flussi elettorali effettuata da Bruno Bracalente e Antonio Forcina già docenti di Statistica del Dipartimento di Economia dell’Università di Perugia e di Nicola Falocci della Regione.

"Un primo ’merito’ del sindaco Bandecchi – spiegano –, è stato quello di riuscire a riportare ai seggi per il ballottaggio praticamente tutti gli elettori delle sue liste al primo turno. Mentre Masselli (FdI), candidato del centrodestra sconfitto, ha mostrato la medesima capacità limitatamente agli elettori della sua lista e di quelle civiche a suo sostegno". Poi c’è l’analisi sui partiti: l’85% degli elettori di FdI (partito di Masselli appunto) ha confermato il proprio voto, ma il 10,7% al ballottaggio ha votato per Bandecchi. Lega: hanno deciso di non votare il 23% o di votare per il neo primo cittadino ternano il 14%. FI è rimasta fedele al centrodestra, ma il 25% si è astenuto. Così il candidato di FdI – aggiungono gli esperti – ha perso quasi 3.000 voti rispetto al primo turno mentre Bandecchi soltanto 400, peraltro ampiamente compensati dai voti in entrata da due dei partiti a sostegno del suo competitor. Senza scordare che una quota limitata di elettori di FdI (3,5%) e soprattutto della Lega (8%) avevano già al primo turno optato per il voto disgiunto a favore del neo sindaco". L’apporto decisivo al presidente della Ternana è però arrivato dagli elettori delle liste a sostegno dei candidati esclusi dal ballottaggio: lo hanno scelto treqquarti di Verdi-Sinistra (circa 1.200 voti, 75,9%), la metà di quelli del M5S (1.400 voti, 48%); più di un terzo di quelli del Pd (2.500 voti, 36,8%) e della Lista Kenny (37,2).

Alla fine "Bandecchi ha attratto quasi 7.000 voti, contro i circa 600 attratti da Masselli (prevalentemente dal M5S). Un risultato forse inaspettato in queste dimensioni – commentano gli esperti –, data la notevole lontananza politica in particolare degli elettori della sinistra e del centro sinistra da entrambi i candidati al ballottaggio, che poteva far prevedere una maggiore propensione ad astenersi".

M.N.