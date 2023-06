L’ambiente può attendere Il trend auto elettriche ha il freno a mano tirato

Quasi un’auto su dieci in Umbria ha più di trent’anni, mentre il 28 per cento è considerata ancora molto inquinante. Le auto elettriche e ibride crescono ma a passo di lumaca, mentre nel 2022 il parco circolante automobilistico ha subìto un altro incremento di circa 1.200 unità, portando l’Umbria ad un rapporto di 75,66 auto ogni cento abitanti, in leggera crescita quindi rispetto al 2021 quando era di 75,12.

E’ questo il risultato dell’elaborazione dei dati più interessanti che emergono dalla lettura di "Autoritratto 2022" - la pubblicazione statistica dell’Aci, che fotografa il parco veicolare di Regioni, Province e Comuni al 31 dicembre 2022. In generale nel nostro Paese sono ancora troppo poche le auto ecologiche (Gpl, Metano, Ibride ed elettriche) che, complessivamente, rappresentano il 13,9% circa del totale, contro il 12,4% del 2021. In valori percentuali però il Cuore Verde sembra essere un po’ più sensibile al tema: è vero che Marche ed Emilia Romagna risultano le regioni più "verdi" (rispettivamente, 23,7% e 23%), ma sono seguite dalla Valle D’Aosta (20,7%) e dall’Umbria (17,9%) che ricopre quindi la quarta posizione (non è un caso che queste ultime due siano tra le realtà con il maggior numero di automobili).

Le regioni invece meno "ecologiche" sono Sardegna (4,7%) e Calabria (5,6%) che hanno il ‘parco’ più anziano.. Il boom di auto ibride ed elettriche in Umbria, c’era stato l’anno scorso, dato che erano quasi raddoppiate, passando da 7.256 a ben 13.081 con un più (+80,3%). Nel 2022 invece l’incremento è stato più contenuto: le elettriche sono passate da 1.290 del 2021 a 1.590 (+23%), mentre le ibride attualmente in circolazione ammontano a 14.841, rispetto alle 12.903 dell’anno precedente (+ 15 per cento circa). Ibride ed elettriche rappresentano comunque ancora il 2,5% del totale delle auto in circolazione nel Cuore Verde, una fetta minimale.

Eppure in base ai dati Aci il parco circolante nella regione resta comunque datato e obsoleto, nonostante si registrino piccoli miglioramenti. Delle 646.307 auto in circolazione (contro le 645.183 del 2021) il tasso di vetture "meno green", ovvero con una classe Euro 3 o inferiore, è ancora pari al 28% (quasi una su tre insomma), mentre quasi 59mila (58.948 pari al 9,1 per cento) sono state immatricolate prima del 1993 (Euro 0) e hanno dunque ormai dai 30 anni in su.