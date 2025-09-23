L’Alviano sul palco di X Factor: "Un sogno cantare lì il nostro inno"

Come far sbarcare una squadra di Seconda categoria e un comune di poco più di mille abitanti su Sky? Per info chiedere ai ragazzi dell’Alviano. Un gruppo di amici che quest’anno proverà dare l’assalto alla Prima categoria trascinato da i gol di bomber Regoli, grande protagonista in questo avvio di stagione con una vittoria e un pareggio e tre reti realizzate nelle prime due partite. A trascinare invece la squadra fuori dal campo, anzi, sul palco, è Adriano Aquili, centro panchinaro destro, come sono soliti definirlo i suoi compagni. Palco, dicevamo. E che palco! Quello di X Factor. Adriano infatti, insieme a una folta delegazione dei suoi compagni di squadra, è stato infatti protagonista alle audizioni di X Factor con l’inno della squadra. "Con te Alviano" cantata da tutto il pubblico in studio, con Jack La Furia e Francesco Gabbani a loro volta scatenati, e un Achille Lauro meno coinvolto, ma anche l’unico a giocarsi un sì per i ragazzi di Alviano che hanno vissuto un sogno. "Un’esperienza straordinaria – sottolinea Adriano Aquili – che ci ricorderemo tutta la vita". Una hit così non può non essere riproposta ogni domenica… "No addirittura adesso ad ogni gol parte l’inno. Ci stiamo divertendo come matti". Già, tanto che la squadra è solita ritrovarsi tutte le domeniche sera al Frantoio Pub di Gianmarco Bellini, uno dei giocatori dell’Alviano, per guardare i gol dei campionati dilettantistici e fare due risate insieme. Il tutto sognando sempre di tornare sul palco… magari proprio di X Factor sperando stavolta in quattro sì. "Il bello – sorride Adriano – è che “Con te Alviano“ è l’unica canzone che non ho scritto io ma i miei compagni. Quante sono composte da me? Una dozzina… Ci scappa un disco? Se vinciamo il campionato, prometto che lo facciamo…". Con buona pace di Achille Lauro...

Nicoal Agostini