L’Altotevere piange Jacopo "Un ragazzo bravo e generoso"

"Un ragazzo generoso con tutti. Le sue grandi passioni erano la moto e la pesca, nessuno di noi riesce a credere che non ci sia più": gli amici di Jacopo Baldi lo ricordano tra le lacrime mentre tutto l’Altotevere piange l’ennesima giovane vittima della strada. Baldi, 22 anni, elettricista per un’azienda tifernate, è morto nel pomeriggio di sabato lungo l’Apecchiese, verso il mare, una strada percorsa decine e decine di volte tra Città di Castello e Fano. Sabato era insieme a un amico che lo seguiva e che ha assistito all’incidente avvenuto in località Sassorotto quando il ragazzo ha perso il controllo della sua moto Yamaha e ha finito la corsa tra due blocchi di cemento.

Purtroppo si è rivelato inutile ogni tentativo di rianimazione messo in atto dai sanitari. La salma del giovane è stata trasferita all’obitorio di Urbino a disposizione delle autorità.

Non sono stati ancora fissati i funerali. Intanto in Altotevere tra i ricordi e il dolore dei tanti che lo conoscevano c’è di nuovo una comunità in lutto, che si trova a piangere un’altra giovane vita spezzata da un tragico incidente.

Negli ultimi mesi sono state tante le tragedie che hanno toccato questo territorio e che sono ancora vive. "Non trovo le parole per manifestare la totale vicinanza e solidarietà alla famiglia, agli amici, alla comunità locale dove Jacopo viveva serenamente ed era benvoluto da tutti", dice in un pubblico messaggio il sindaco Luca Secondi interpretando il sentore di tutti e stringendosi in un ideale abbraccio attorno ai familiari di Jacopo.

Parole di cordoglio anche dal deputato tifernate della Lega, Riccardo Augusto Marchetti: "Mi stringo forte alla famiglia e agli amici di Jacopo, con un’autentica tristezza nel cuore per la perdita di un bravo e troppo giovane ragazzo e la consapevolezza che Jacopo poteva essere chiunque di noi. La terra ti sia lieve".