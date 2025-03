L’Alessi vince l’oro, argento per il Gandhi. I due istituti umbri in finale nazionale

Gara a squadre di matematica “I matematti!” anche quest’anno ha vinto la squadra del Liceo Scientifico “Alessi” di Perugia, particolarmente motivata dall’esempio di Wladimiro Gradi, ex alunno prematuramente scomparso lo scorso novembre e ricordato prima di cominciare la gara dalla professoressa Roberta Eugeni per la sua grande generosità e passione per la matematica. Al secondo posto si è piazzata la squadra dell’Istituto “Gandhi” e al terzo quella dell’Istituto “Sansi – Leonardi - Volta” di Spoleto, che ha perfino gareggiato con un componente in meno.

Il pubblico sugli spalti ha seguito la gara grazie al maxischermo su cui era proiettata in tempo reale la classifica. Alle 17 la premiazione. I primi classificati hanno ricevuto ciascuno delle cuffie On-Ear wireless offerte dalla ditta Softel. Per i secondi un mouse ergonomico ottico offerto dal Lions Club Narni; per i terzi classificati in palio una chiavetta USB 256 GB, offerta dalla ditta Articoli Termoidraulici S. R. L., che ha offerto anche dei premi speciali per i componenti della migliore squadra non umbra oltre le prime tre (Liceo Scientifico “Ruffini” di Viterbo al quarto posto) e della migliore compagine di una scuola diversa dallo Scientifico Allievi-Sangallo” di Terni, ottava).