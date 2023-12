L’Alberghiero accorpato?. Attesa e mobilitazione

Attesa e mobilitazione riguardo per il futuro dell’Alberghiero che potrebbe essere accorpato all’Istituto "Marco Polo-R.Bonghi": la decisione è attesa per il pomeriggio di domani (quando tornerà a riunirsi il tavolo regionale che sta occupandosi del dimensionamento scolastico) e continuano le prese di posizioni di forte critica a una soluzione inaspettata e ingiustificata.

Sono in corso raccolte firme, sono stati redatti documenti – a cominciare da quello del Collegio dei docenti dell’Istituto Alberghiero -, ieri si sono svolti il consiglio d’istituto e dei docenti del "Polo-Bonghi" (si chiede di rinviare ogni decisione), si sono mobilitate le associazioni del territorio e non si escludono altre forme di proteste, anche clamorose, presso la sede della Regione.

"Accorpare due istituti nel giro di pochi giorni vuol dire costringerli a riorganizzare in pochissimo tempo tutta l’amministrazione e l’offerta formativa, a concentrare tutte le risorse nelle complicate e gravose incombenze formali a discapito del lavoro con i ragazzi e per i ragazzi, e compromettere il patrimonio di relazioni e collaborazioni con enti, associazioni e imprese –evidenziano i docenti dell’Alberghiero -. Sembra che chi ha elaborato questa proposta sia interessato a tutto tranne che alle richieste di un territorio che ha bisogno non di minore, ma di maggiore forza nell’istruzione tecnica e professionale".

Alberghiero che, per le sue peculiarità e per le sue attività ben si colloca in Assisi, ‘volàno’ del turismo umbro e di quello nazionale e che, in questi anni è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per ben 4 volte scuola di eccellenza, si è aggiudicato per tre edizioni il primo premio in un concorso bandito dal Senato ed è stato premiato dal Presidente della Repubblica. Vicenda sulla quale ha espresso con forza contrarietà l’amministrazione comunale di Assisi- sindaco Stefania Proietti, che è anche presidente della Provincia di Perugia, e assessore municipale Paolo Mirti. Togliere autonomia all’Alberghiero – viene ancora evidenziato - mal si concilia con la grande attenzione che la Regione sta rivolgendo a turismo e promozione del territorio anche sotto l’aspetto enogastronomico . Anche l’Alberghiero su questo terreno da anni ha investito, sottoscrivendo protocolli con Coldiretti, Federalberghi, Università degli Studi di Perugia e tanti altri.

E anche dai sindacati della scuola arriva un secco no ad ogni ipotesi di accorpamento, anche per il territorio tuderte. E la rete degli studenti annuncia per domani un flash mob davanti alla Regione.

Maurizio Baglioni