Lago, frenare l’emergenza. Nasce l’Unità operativa

"Mettiamo fine a una gestione emergenziale delle attività legate al bacino del Trasimeno". L’assessora regionale Simona Meloni ha annunciato l’istituzione di un’Unità operativa dedicata alla gestione integrata e coordinata degli interventi relativi al bacino del lago, con l’obiettivo di avere uno strumento di programmazione realmente efficace. Lo strumento, approvato dalla Giunta regionale, "fungerà anche da interfaccia tecnica per la gestione delle risorse e per il coordinamento dei progetti strategici regionali dedicati all’area del Trasimeno. Il provvedimento, frutto di un percorso partecipato, nasce dall’esigenza di dotarsi di uno strumento tecnico e amministrativo stabile che consenta una programmazione più efficace, una maggiore reattività nei momenti critici e una pianificazione condivisa degli interventi". L’Unità operativa sarà articolata su sei macro-temi fondamentali: ambiente ed ecosistema, risorse idriche, economia locale e turismo, pesca e agricoltura, mobilità e infrastrutture, governance e partecipazione. Un team al cui interno opereranno dirigenti e funzionari delle diverse direzioni regionali coinvolte, ma anche esperti, studiosi e rappresentanti locali dell’area del Trasimeno. Sulla base delle linee di indirizzo approvate, l’Unità si occuperà di monitoraggio idrico e ambientale; pianificazione e manutenzione delle opere di regolazione idraulica e delle infrastrutture di difesa idraulica; adduzione delle acque; contenimento delle specie infestanti (come chironomidi e gambero rosso) e delle criticità legate all’eutrofizzazione del lago; supporto tecnico e programmatico alle attività della pesca professionale e dell’agricoltura nelle aree di pertinenza; coordinamento delle attività di valorizzazione turistica sostenibile e promozione dei borghi costieri; gestione integrata della mobilità lacuale e dei servizi pubblici connessi; attivazione di percorsi partecipativi con le comunità locali, in particolare l’Unione dei Comuni del Trasimeno, le associazioni territoriali e gli enti scientifici, tra cui l’Università degli Studi di Perugia. "Il mio impegno – ha concluso Meloni – sarà quello di assicurare che ogni azione dell’Unità operativa parta dall’ascolto e sia orientata alla concretezza".