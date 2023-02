Rapinatore di alcolici arrestato dalla polizia su disposizione del giudice, che ha disposto nei suoi confronti i “domiciliari“. E’ un pregiudicato 36enne, residente a Terni e di origini campane, resosi responsabile di due furti in un supermercato cittadino e di lesioni nei confronti di un addetto alla sicurezza. Il primo furto, secondo quanto ricostruito dalla Questura, risale al 4 novembre scorso quando l’uomo s’impossessò di 36 bottiglie di liquori, del valore di 350 euro; il secondo furto, quattro giorni dopo, l’8 novembre, con il 36enne bloccato dagli addetti alla vigilanza mentre tentava di impossessarsi di altre bottiglie di liquori per il valore di 275 euro. In questa seconda occasione l’uomo ha ferito un addetto alla sicurezza (lesioni guaribili in trenta giorni) ed è stato denunciato per rapina impropria. L’uomo entrava ed usciva dal supermercato, più volte, con le bottiglie nelle borse, senza pagarle.

E’ stato sorpreso in entrambi i casi e tutte e due le volte è stato querelato dai proprietari del supermercato. Con la visione delle immagini di sorveglianza e le testimonianze raccolte, gli agenti della squadra volante sono riusciti ad identificarlo. Da qu la misura cautelare degli arresti domiciliari, notificata all’uomo dalla polizia.