Ladro all’assalto dell’ufficio. Arrestato dalla polizia

SPOLETO Un pregiudicato di 42 anni ruba un cellulare in un ufficio di pratiche auto dopo aver distrutto un vetro a martellate e finisce in manette. Gli agenti delCommissariato di Spoleto, in seguito ad una chiamata al numero di emergenza, sono intervenuti in un’agenzia di pratiche per auto, dove era stato lanciato l’allarme per un furto in atto. I poliziotti hanno quindi constatato che ignoti, dopo aver infranto uno dei vetri della porta dell’agenzia, si erano introdotti al suo interno. Gli agenti hanno quindi effettuato un attento sopralluogo negli uffici grazie al quale sono riusciti a rintracciare il ladro, uno straniero con precedenti di polizia e già sottoposto a libertà vigilata. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di uno smartphone, successivamente riconosciuto dai titolari dell’attività come di loro proprietà. I poliziotti hanno poi effettuato un giro di perlustrazione rinvenendo, all’interno dell’agenzia, il martello verosimilmente utilizzato dall’uomo per infrangere il vetro del locale. Dopo essere stato sottoposto alle cure dei sanitari, a causa di alcune ferite riportate durante l’irruzione nell’agenzia, il 42enne è stato accompagnato in Commissariato per essere arrestato per il reato di furto aggravato. Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 42enne è stato trattenuto nelle celle di sicurezza fino all’udienza, nell’ambito della quale il giudice ha convalidato l’arresto.